Che fossegià lo si sapeva. Adesso sono ufficiali anche data e orario. La squadra di Massimiliano Allegri inizierà la prossima stagione il, dunque in un giorno solitamente dedicato alle vacanze, ma che in un'annata straordinariamente interrotta dal Mondiale diventa subito di calcio giocato. Si fa sul serio già in piena estate, dunque, con i bianconeri che disputeranno la prima partita in casa, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, nel posticipo delle 20.45. Per i dettagli sulle successive quattro giornate, che saranno immediatamente decisive, CLICCA QUI