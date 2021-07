Quella che è appena iniziata può essere la settimana chiave per l'arrivo dialla Juventus. Nei prossimi giorni infatti i dirigenti bianconeri incontreranno l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali per provare a fare un passo in avanti nella trattativa che può portare il centrocampista classe '98 a Torino. La richiesta potrebbe essere più di 40 milioni di euro, la Juve proverà a inserire alcune contropartite per abbassare la parte cash e trovare la quadra.