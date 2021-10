Le prime parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, dopo la vittoria all'Allianz Stadium sulla Juventus per 2-1: "Ora col centrocampo a 3 ho garanzia in più dietro, e Frattesi lo lascio più libero di inserirsi: gol al Venezia, gol alla Juventus. Gli allenatori non scendono in campo, i protagonisti sono i giocatori. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi una ripresa più difensiva in cui in fondo abbiamo incassato gol da palla inattiva. Abbiamo visto tutta la forza della Juve ma siamo andati a conquistarci il giusto epilogo. Comunque siamo solo alla decima giornata, va bene tanti complimenti ma dobbiamo recuperare subito energie per le prossime sfide".

ESPUGNARE LO STADIUM - "Neanche ci pensi di vincere in questo stadio, i tifosi se la ricorderanno per sempre. Abbiamo sofferto a tratti la pressione alta della Juve, ma non abbiamo subìto la qualità: abbiamo trovato coraggio, bravissimo anche Defrel per l'ultimo passaggio a Frattesi. E anche quando abbiamo difeso bassi nel secondo tempo, non abbiamo perso le distanze in campo. Questa vittoria è un premio anche per altre partite precedenti in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritato".