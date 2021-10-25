SPEZIA – GENOA Martedì 26/10 h. 18.30
SOZZA
FIORE – SCHIRRU
IV: VOLPI
VAR: BANTI
AVAR: DI VUOLO
VENEZIA – SALERNITANA Martedì 26/10 h. 18.30
DI BELLO
RASPOLLINI – MIELE D.
IV: GARIGLIO
VAR: MANGANIELLO
AVAR: VIVENZI
MILAN – TORINO Martedì 26/10 h. 20.45
AURELIANO
COLAROSSI – PAGANESSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MASSA
AVAR: GIUA
JUVENTUS – SASSUOLO h. 18.30
SACCHI
BOTTEGONI – ROSSI M.
IV: MARCENARO
VAR: GHERSINI
AVAR: GIUA
SAMPDRORIA - ATALANTA h. 18.30
PRONTERA
ALASSIO – SACCENTI
IV: MINELLI
VAR: FABBRI
AVAR: CECCONI
UDINESE – H. VERONA h. 18.30
MARCHETTI
GIALLATINI – DI MONTE
IV: SANTORO
VAR: DOVERI
AVAR: DI IORIO
CAGLIARI – ROMA h. 20.45
PEZZUTO
RANGHETTI – PALERMO
IV: BARONI
VAR: GIACOMELLI
AVAR: LIBERTI
EMPOLI – INTER h. 20.45
CHIFFI
VALERIANI – MASTRODONATO
IV: DI MARTINO
VAR: VALERI
AVAR: GALETTO
LAZIO – FIORENTINA h. 20.45
AYROLDI
LONGO – LOMBARDI
IV: RAPUANO
VAR: GUIDA
AVAR: TEGONI
NAPOLI – BOLOGNA Giovedì 28/10 h. 20.45
SERRA
DE MEO – ROSSI C.
IV: MASSIMI
VAR: MARIANI
AVAR: LO CICERO