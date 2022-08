La prima giornata di campionato è alle porte. Ed ecco la designazione arbitrale per Juve-Sassuolo, in programma lunedì 15 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium. A dirigere il match che sancirà l'esordio stagionale in Serie A di bianconeri e neroverdi sarà Rapuano, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Di Gioia. Al VAR Guida, affiancato da Muto. Scelto invece come quarto uomo Giua.