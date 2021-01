Prime indicazioni di Andrea Pirlo contro il Sassuolo. L'allenatore strilla in panchina chiedendo più velocità alla squadra nel girare il pallone e cambiare il gioco più rapidamente, come ha riportato Sky Sport. Oggi la Juventus attacca con il centrocampo a quattro, nel quale Arthur e Bentancur si stanno alternando nel ruolo di regista: a seconda delle situazioni di gioco, uno dei due mediani si abbassa per impostare il gioco.