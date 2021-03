3









Manuel Locatelli è pronto per la Juventus. Ne è convinto - convintissimo - Andrea Pirlo, che fin dal suo arrivo ha chiesto più qualità a centrocampo. Senza un regista di ruolo, infatti, l'allenatore bianconero è da inizio campionato che alterna gli uomini che ha a disposizione lì in mezzo. Ma non è la stessa cosa. Ecco perché Paratici aveva già provato a muoversi per Locatelli, prima nell'estate scorsa e poi a gennaio: il prezzo? 40 milioni di euro. E' questa la richiesta avanzata la prima volta dal Sassuolo che non si è mai spostato di un centimetro dalla sua posizione.



CONTATTI - Una cifra contro la quale la Juve ha sbattuto più volte e sulla quale sta lavorando per fare un prossimo tentativo in estate. Paratici infatti non si è dato per vinto, e nonostante la difficoltà dell'operazione dovuta alla richiesta alta sta preparando comunque un piano per provarci di nuovo. I contatti tra le parti infatti sono continui e ci sono stati anche nelle ultime settimane, come riporta Calciomercato.com. Anche se la Juve dovrà guardarsi dalla concorrenza del Manchester City perché Locatelli è un giocatore che Pep Guardiola stima molto e vorrebbe portare in Inghilterra. IN USCITA - Una volta capito che il Sassuolo non cede alla richiesta iniziale, l'idea dei bianconeri è quella di chiudere qualche operazione in uscita per poi reinvestire la cifra incassata sul centrocampista classe '98 che ha già dato il gradimento totale al trasferimento in bianconero. Gli indiziati a partire sono Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, due giocatori arrivati a parametro zero e sui quali la Juve farebbe una plusvalenza totale. Il gallese non ha mai convinto del tutto anche a causa dei continui problemi fisici e potrebbe tornare in Premier League, l'altro è un pupillo di Carlo Ancelotti che lo vorrebbe all'Everton dopo averlo fatto debuttare tra i grandi ai tempi del Psg. Occhio anche alle situazioni legate al futuro di Alex Sandro e Bernardeschi, che potrebbero partire a fine stagione. Porte girevoli nel centrocampo bianconero: la Juve vuole far spazio a Locatelli e prepara il piano per l'assalto.