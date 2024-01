Verso Juve-Sassuolo: come stanno Chiesa e Rabiot

Nonostante l'allenamento differenziato dioggi, cresce l'ottimismo riguardo al suo recupero in vista della partita contro il Sassuolo, come riportato da Sky Sport.Il centrocampista francese sta lavorando duramente per essere disponibile. Nel frattempo,La speranza è che anche lui possa almeno far parte della panchina durante l'incontro. Juventus-Sassuolo potrebbe quindi vedere il ritorno di due importanti giocatori, aggiungendo ulteriore fiducia al team di Massimiliano Allegri.