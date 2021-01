Al momento della sostituzione, Weston McKennie ha spiegato ad Andrea Pirlo quando si è fatto male: l'americano ha sentito tirare il muscolo nel momento in cui ha fatto il doppio sombrero a Chiriches e Muldur, concludendo poi l'azione con un colpo di tacco per Frabotta che ha calciato potente in porta (tiro deviato in angolo da Consigli). Per l'ex Schalke si tratta di uno stiramento e per precauzione è stato sostituito, le sue condizioni - così come quelle di Dybala - verranno valutate nei prossimi giorni in vista della gara con l'Inter.