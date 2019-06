. L'arrivo di Merih Demiral alla corte bianconera in estate potrebbe essere soltanto il primo passo di una lunga serie. Il successivo potrebbe riguardare un talentuoso centrocampista dell'Empoli, Hamed, messosi in mostra nella scorsa stagione con prestazioni da urlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Il classe 2000 arriverà al Sassuolo, per poi giocarsi le proprie carte e tentare il grande salto alla Juventus.