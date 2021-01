Una partita per esplodere tutta la propria potenza. Così ha fatto Federico Chiesa contro il Milan, consegnando tre punti ai suoi compagni con una doppietta da incorniciare. I 60 milioni spesi quest’estate iniziano a mostrare la loro lungimiranza, con l’ex Fiorentina che insegue un record personale. Chiesa ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A e adesso, come riporta Opta, potrebbe andare a segno per tre gare consecutive, fino a questo momento mai successo in carriera.