La Juventus ieri ha subìto l'onta di una sconfitta interna contro il Sassuolo, con l'1-2 firmato all'ultima azione di Maxime Lopez, al termine di un contropiede a difesa juventina totalmente scoperta. Ma beffa nella beffa, il pubblico dell'Allianz Stadium si è visto il giocatore avversario, autore del gol, prodursi in un'esultanza che per tre anni aveva fatto gioire i tifosi bianconeri:, che oggi fa esultare il pubblico di Old Trafford (almeno quando il Manchester United vince).