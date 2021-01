Tra i migliori in campo di Juventus-Sassuolo c'è stato senza dubbio Junior Traoré, il classe 2000 neroverde sul qualche anche la Juventus aveva messo gli occhi ai tempi dell'Empoli. Durante la telecronaca su Sky Sport, Lele Adani è rimasto impressionato dalla prestazione del ragazzo: "Mi devi dire un errore che ha fatto Traoré in tutta la partita - chiede l'ex difensore a Riccardo Trevisani - non ha sbagliato nulla". "Forse una cosa nel primo tempo" ribatte il telecronista, al quale Adani risponde sicuro: "Ah ecco, forse. Intanto adesso ha appena fatto un tunnel".