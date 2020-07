Verso Juve-Sassuolo, quali sono le ultime sulla formazione bianconera? Lo racconta La Gazzetta dello Sport: "Senza Cuadrado qualificato e De Sciglio infortunato, Sarri va con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. Riposa Bonucci, al suo posto più Rugani che Chiellini. Si parte ancora con Bernardeschi in appoggio a Dybala e Ronaldo, con Higuain e Douglas Costa pronti dalla panchina. In mezzo Rabiot e Bentancur favoriti su Matuidi e Ramsey". Dunque, Dybala verso un'occasione da capitano, non sembra sia arrivato nuovamente il turno di Gigi Buffon in porta.