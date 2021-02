2









Tra le idee di mercato della Juventus per la prossima stagione spunta anche il profilo di Jeremie Boga. Rispunta in realtà, perché già in passato i bianconeri si erano interessati al giocatore senza mai muoversi concretamente. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Sassuolo e, secondo quanto riporta Tmw, la trattativa per il rinnovo al momento è in stand by. Il club neroverde è sempre stata bottega cara - e i 40 milioni chiesti per Locatelli parlano chiaro - ma andare a trattare Boga a un anno dalla scadenza del contratto potrebbe convincere il Sassuolo a ridimensionare il valore economico del giocatore.