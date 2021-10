Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta a caldo la sconfitta casalinga col Sassuolo ai microfoni di Dazn: "Oggi siamo stati disordinati, non si doveva prendere assolutamente quel gol nel finale, dovevamo allungare la striscia positiva. E non si può perdere per la seconda volta in casa. Una volta è un caso, due no. Bisogna giocare molto più attentamente, soprattutto contro un avversario che gioca bene in campo aperto come il Sassuolo. Siamo stati dei polli!"

OBIETTIVI STAGIONALI - "Dobbiamo lavorare sugli errori, sulla gestione dei momenti, non si può andare tutti avanti e prendere quel contropiede. Un punto oggi poteva essere importante a fine stagione. Più che pensare agli obiettivi..."

IL GIOCO - "Abbiamo creato occasioni che non abbiamo concretizzato: bisogna essere più cinici quando c'è da segnare. Quello che non deve proprio capitare è la gestione così nevrotica negli ultimi minuti, quando l'inerzia della partita era a nostro favore".

STRASCICHI DOPO QUESTO KO - "Stasera hanno giocato 5 giocatori che non hanno giocato contro l'Inter domenica. Quello che dobbiamo davvero trovare è l'equilibrio mentale. Contro l'Inter non abbiamo subìto contropiede, mentre stasera siamo stati proprio nevrotici".

MANCA IL CENTRAVANTI? - "Morata da qui a fine stagione farà dei gol che ci faranno vincere diverse partite".

MCKENNIE - "Ha fatto buone partite, è fisico e ha gamba. Ma non è un problema se gioca lui o Bentancur. Dobbiamo proprio tenere un ordine, non deve più esistere di prendere un gol del genere al 95'".