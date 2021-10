Nella giornata di ieri abbiamo prospettato un 4-2-3-1 per la Juventus contro il Sassuolo, con le "4 stelle" Cuadrado, Morata, Chiesa e Dybala tutte insieme in campo contemporaneamente. Un esperimento tattico in chiave offensiva che potrebbe dare la giusta sterzata al gioco offensivo bianconero. Alla fine, però, Max Allegri ha optato per un "4-3-3 atipico" con Morata ala in stile Mandzukic.

All'intervallo tuttavia, dopo la doccia fredda del gol di Frattesi, Allegri ha deciso di mettere dentro Juan Cuadrado al posto di Adrien Rabiot, ed ecco che la Juve nel secondo tempo gioca finalmente col 4-2-3-1. Servirà a ribaltare la situazione?