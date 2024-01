Al sessantesimo minuto dell'incontro tra, il Sassuolo ha avuto un'occasione d'oro quando Berardi si è trovato solo di fronte a Szczesny. Tuttavia, il portiere della Juventus ha ipnotizzato Berardi, respingendo l'azione e mantenendo intatto il doppio vantaggio della sua squadra. Questa opportunità ha suscitato l'ira di Massimiliano, che ha esortato freneticamente i suoi giocatori a non mollare e a rimanere concentrati nonostante la comoda posizione in vantaggio. La reazione appassionata dell'allenatore sottolinea l'importanza di mantenere la determinazione e la concentrazione anche in situazioni di vantaggio.