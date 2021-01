1









Brutte notizie per Andrea Pirlo: al 19' di Juventus-Sassuolo Weston McKennie è dovuto uscire dal campo per un problema fisico. Non sembrerebbe però niente di grave, dato che il centrocampista americano ha abbandonato il terreno di gioco addirittura correndo, andando dritto negli spogliatoi. Un lieve problema muscolare, riscontrato nell'effettuare un doppio sombrero, figlio probabilmente del periodo di super-lavoro a cui sta andando incontro l'ex Schalke, uno degli elementi più positivi finora nell'annata juventina, motore inesauribile che anche stasera aveva servito di tacco a Frabotta un bel pallone in area (poi bravo Consigli ad alzare in corner). Al posto di McKennie è entrato Aaron Ramsey, che va a prendere il suo posto come falso esterno-trequarti, partendo da sinistra.