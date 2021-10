La Juventus riceve il Sassuolo all'Allianz Stadium per una partita da vincere, nella 10^ giornata di Serie A. C'è da dare continuità alla striscia positiva che dura da 5 partite in campionato, ma che si stava per interrompere domenica sera a San Siro quando è arrivato un pareggio negli ultimi minuti contro l'Inter. In attesa di assistere alla gara tra gli uomini di Allegri e i neroverdi, entriamo pienamente in clima partita con tutte le immagini delle squadre nel pre-match.

Qui di seguito foto e video dal prepartita di Juve-Sassuolo allo stadio: