Ci siamo, manca meno di un mese alla prima gara ufficiale della stagione 2022/23!E il nostro cammino in Serie A inizierà a casa nostra, all’Allianz Stadium.L’appuntamento è fissato per la sera di Ferragosto, lunedì 15 agosto alle 20:45, quando affronteremo il Sassuolo.Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per acquistare il tagliando per la prima partita di campionato!VENDITA LIBERACon la chiusura della campagna abbonamenti, è iniziata ufficialmente la vendita dei biglietti per il match contro i neroverdi, con precedenza ai Member, come sempre.Si potevano acquistare i tagliandi a partire da martedì 26 luglio ed erano acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.Da giovedì 28 luglio, alle ore 10:00, al via, invece, la vendita libera.Il comunicato apparso sul sito della Juventus