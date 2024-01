C'è una ragione "televisiva" dietro alla scelta di far disputare il match tradi(domani, 16 gennaio), e dunque in un giorno decisamente insolito. In questo fine settimana, infatti,aveva tre partite: Monza-Inter, Lazio-Lecce e Atalanta-Frosinone. Lo slot di lunedì sera (proprio di Sky) è stato destinato a quest'ultima sfida, visto che la squadra di Eusebio Di Francesco ha giocato in Coppa Italia giovedì 11 contro gli stessi bianconeri, e per forza di cose alle 20.45.Perciò per Juventus-Sassuolo sarebbe rimasto solo, eventualmente, lunedì alle 18.30. Si tratta però di uno slot in cui le tv, quando possono, non vogliono mai mettere le big perché è quello meno visto in assoluto. Da qui la decisione di spostare il match alle 20.45 di martedì sera, sfruttando il fatto che nel prossimo fine settimana i neroverdi non saranno in campo come da calendario contro il Napoli per via dell'impegno della squadra partenopea in Supercoppa Italiana, che ha fatto slittare la gara di Serie A.