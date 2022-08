Serata amara per la Juventus che dopo un'ottima ora di gioco è costretta al pari dalla Roma, risultato finale di 1-1. Un passo avanti dal punto di vista del gioco, dopo la prova incolore di Genova, ma tanta amarezza per i tre punti sfumati e per l'incapacità di finalizzare la mole di gioco prodotta.



Nel video di seguito gli highlights del match Juventus-Roma.