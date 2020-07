Maurizio Sarri, tecnico della Juve, parla in conferenza stampa del suo futuro alla vigilia della sfida con la Lazio: "Il mio futuro è domani, qui bisogna pensare alle singole partite senza stare a ragionare sui prossimi 12 mesi. In questo momento la testa deve essere concentrata sulle prossime partite, a cominciare da quella di domani. Poi, nel calcio, tutto il resto sono delle conseguenze. Noi, nella testa, dobbiamo avere solo la Lazio in questo momento".