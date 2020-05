4









Sarri vuole tutti concentrati e sta pensando di portare la squadra in ritiro per la seconda e ultima parte di campionato. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico bianconero crede che per lo sprint finale della stagione i suoi abbiano bisogno di concentrazione massima e che sia necessario un ritiro al J Hotel per tenere alta la tensione del gruppo. Gli impegni sul campo saranno almeno 14: 12 in campionato, uno in Coppa Italia e uno in Champions League ma la speranza alla Continassa è che le partite extra-campionato siano molte di più. Anche per questo c'è bisogno di tenere tutti sulla corda. GRUPPO ISOLATO - L'idea è quella di isolare il gruppo bianconero, Sarri sta cercando di pianificare tutto nei minimi dettagli, non vuole perdere la volata scudetto e vuole andare il più avanti possibile in Coppa Italia e Champions League. Tanti calciatori hanno già passato il periodo di quarantena all'interno del J Hotel, tutt'ora utilizzato dai calciatori per farsi la doccia dopo gli allenamenti (ognuno nella propria stanza, gli spogliatoi della Continassa sono ancora chiusi). La speranza, scrive il quotidiano, questa volta è di vincere lo scudetto in hotel.