Alla Juve serve un terzino. Maurizio Sarri ha le idee chiare, nonostante il jolly Juan Cuadrado, e pensa già a nome giusto per far rifiatare Alex Sandro e colmare l'unica lacuna di una rosa enorme. Le grandi manovre in vista del mercato di gennaio sono già iniziate, spiega il Corriere dello Sport, che racconta come il primo della lista sia Emerson Palmieri, pupillo della dirigenza, seguito da Thomas Meunier, terzino belga del Paris Saint Germain che si svincolerà a giugno 2020.