Le vie del mercato sono infinite ma ce n'è una che porta sempre al solito grande obiettivoE su questo fronte c'è una novità, che non arriva né direttamente da Roma né da Torino. Ma dalla Germania, dove Luca Pellegrini sta giocando con l'Eintracht Francoforte. Secondo ciò che riporta Tuttosport, il terzino, in prestito dalla Juve, potrebbe già fare una nuova esperienza nonostante abbia fatto bene in questi mesi di Bundesliga.Un'eventuale trattativa per PellegriniRapporti che si sono incrinati quest'estate, quando come riferisce il quotidiano, le due società avevano trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista serbo.anche alla luce di quello che poi è successo nei mesi successivi e che sta riguardando il mondo bianconero. Pellegrini quindi come simbolo del riavvicinamento tra i due club, con Savic sempre ben saldo nei pensieri della dirigenza.