Maurizio Sarri non può stare senza campo, non può stare senza partite. L'allenatore della Juventus vuole esserci sabato sera contro il Napoli nel primo big match stagionale, ma servono parametri nella norma che consentano ai medici di accendere il semaforo verde. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico sta meglio, su questo non ci sono dubbi, e i controlli dei giorni scorsi confermano che tutto sta procedendo per il verso giusto. Con molta probabilità la decisione verrà presa solo domani, dopo ulteriori esami.