Si va verso l'addio. La Juve e Maurizio Sarri non si sono mai capiti né compresi e il destino sembra segnato. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Non è tanto un risultato a punirlo, quanto la sensazione ormai acclarata di un matrimonio fallito. Già all’alba, quando CR7 rifiutò di fare il centravanti. E poi i mugugni dei senatori, i troppi gol subiti, fino alla festa scudetto da emarginato e la pomposa presentazione di Andrea Pirlo con l’omissione dei ringraziamenti a Sarri da parte di Andrea Agnelli. Anche ieri la squadra non è parsa indemoniata nelle motivazioni. Forse è meglio staccare la spina. Con una precisazione: non è tutta colpa del mister. Giusto parlare di “fallimento” del piano tecnico-economico aziendale. I bilanci, già gravati dall’emergenza Covid, sanguineranno per i mancati introiti e saranno necessari accorgimenti al piano di volo per le prossime stagioni. Ora andranno calibrate diversamente ambizioni e mercato".