Maurizio, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 4-2 contro il“Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in pieno controllo della partita. Abbiamo avuto un blackout, su cui non dobbiamo neanche pensare troppo, perché tra tre giorni abbiamo un’altra partita. Blackout totale di un quarto d’ora, è successo anche ad altre squadre. Usciamo da questa partita dimenticandoci il blackout, e prendendo il meglio per quanto possiamo, pensando a quanto bene abbiamo fatto per un’ora. Le vere motivazioni di questi momenti inspiegabili non si trovano neanche”."Abbiamo fatto alcune brutte partite, perdendole. Ma stasera abbiamo fatto bene. Questi blackout sono successi a tante squadre anche in passato, ora succedendo di più perché ci sono tanti impegni ravvicinati, con allenamenti a temperature altissime. Stare in questo momento a farci processi addosso ci potrebbe far perdere quanto conquistato negli ultimi tempi. Per questo penso non ne valga la pena. Poi non sarebbe facile arrivare a una conclusione. E’ un momento diverso rispetto a Verona e a quando abbiamo perso a Napoli."Ti direi di no, altrimenti l'impatto sarebbe stato diverso. Invece la squadra è stata applicata, attenta. Mi sembra che il blackout sia venuto dopo il rigore, non dopo il due a zero".“In difesa si è sofferto nel momento del blackout. Fino al 62’ non abbiamo concesso palle gol. Quando arrivano questi momenti di vuoto puoi cambiarli anche tutti, ma non se ne esce. Non vedo le assenze in difesa come motivo del blackout".“Higuain ha fatto quanto poteva fare in questo momento. Ha fatto benino per un tratto di partita, poi è andato scomparendo come era nelle previsioni”.“E’ un ragazzo che si sta integrando nel gruppo e nel calcio italiano. Ha fatto un po’ dei fatica per gli infortuni, ora sta venendo fuori bene”.