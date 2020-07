Matteo Marani, direttore di Sky Sport, ha commentato la Juve di Maurizio Sarri e il suo rapporto con il mondo bianconero. Nell'editoriale per il Corriere dello Sport ha detto: "Questa sera, a 61 anni, Maurizio Sarri potrebbe diventare il vincitore più anziano di uno scudetto, superando Nils Liedholm. Era e resta una storia speciale, quella del tecnico toscano, se pensiamo che è partito dalla seconda categoria trent’anni fa e che nel 2011, quando iniziò l’epocale cavalcata della Juventus, sedeva sulla panchina del Sorrento. Invece no. La favola è rovinata dai troppi gol presi, dal gioco fiacco, da un matrimonio mai consumato. C’era un tempo in cui la Juve aveva un unico motto: «Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta». Come rivendicava Allegri ancora un anno fa, esiste una sottile differenza fra riuscirvi o no. E questa differenza è stata ciò che ha segnato la storia della Juventus, che ne ha in pratica definito l’identità. Gli altri sperimentavano, innovavano, si dibattevano in rivoluzioni, con annesse cadute: a Torino si vinceva con essenzialità. Il successo era la ragione sociale. Finché non è arrivato Sarri e adesso neppure un campionato vinto accontenta più. [...] Sicuri che non si debba festeggiare questo scudetto? Soprattutto, non è arrivato il tempo di eliminare le antiche ruggini e di far sbocciare finalmente questo matrimonio visto che ad agosto c’è un impegno importante già scritto in agenda?"