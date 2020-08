1









Alla fine a farne le spese è stato Maurizio Sarri. La sua stagione è stata reputata insufficiente dalla Juventus per essere confermato anche per la prossima, nonostante il nono scudetto conquistato. L’ormai ex tecnico bianconero ha lasciato Torino ed è tornato in Toscana, nella sua villa a Valdarno. I suoi amici, come hanno raccontato a La Repubblica, sostengo che Sarri ha bisogno di riposare, andrà in vacanza per staccare la spina dalla stagione appena conclusa. “Magari più avanti faremo una cena tutti insieme, ma adesso no, meglio lasciarlo in pace”. È quello che afferma un suo amico, mentre il sindaco Enzo Cacioli ha detto: “Durante il periodo del lockdown ha regalato 4 mila mascherine e appena prima era venuto qui per la festa della Fulgor… Uno come lui non meritava l’esonero”.