Maurizio Sarri non ci gira attorno, alla faccia della scaramanzia: "Primo posto dove andare quando sarà tutto finito? Roma per la finale di Coppa Italia, l'altro qualsiasi sede europea, vuol dire che saremo andati avanti in Coppa"."Ho rivisto alcune partite nostre, quando sei distaccato hai impressioni diverse. Dobbiamo pensare che l'estate la faremo, speriamo giocando, credo sia anche il momento giusto per staccare un po', faremo 14-15 mesi consecutivi dopo, leggo molto. Quando guardo altre partite mi rendo conto che il Milan di Sacchi era 20 anni avanti".