Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta 4-1 contro il Torino: "Sono situazioni che possono accadere. Saranno assenze importanti ma possiamo ovviare con altri giocatori forti. Il giallo a Paulo? Dal campo avevo avuto una sensazione diversa, peccato per com'è arrivato questo cartellino".



A Sky Sport, invece, Sarri ha così parlato di Dybala: "Abbiamo un rapporto buono, diretto e schietto, senza nasconderci nulla. Su di lui non ho mai avuto dubbi, perché è vero che l'anno scorso non ha segnato molto in campionato, ma se prendiamo quelli di due o tre anni fa ha fatto tantissimi gol. Aveva avuto solo una stagione sfortunata, io gli ho sempre detto quello che penso sull'atteggiamento e il modo di allenarsi e giocare; lui mi dice quello che pensa lui e mi sembra di averlo portato alla convinzione che deve venire meno a prendere palla nella nostra metà campo e deve viaggiare molto di più vicino all'area di rigore avversaria e giocare vicino a Ronaldo. E' un bene per entrambi".