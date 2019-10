Maurizio Sarri studia nuove soluzioni tattiche per Rodrigo Bentancur, centrocampista che inizialmente veniva utilizzato solo come alter-ego di Miralem Pjanic. Con il passare delle settimane, però, il tecnico bianconero si è reso conto che la duttilità del centrocampista uruguaiano lo porta a giocare in più zone del campo tant'è che contro l'Inter è stato impiegato prima da regista a poi da trequartista dietro a Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Proprio dai suoi piedi è arrivato l'assist vincente per il Pipita.