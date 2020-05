1









Maurizio Sarri spinge per arrivare a Jorginho, suo pallino che ha fatto "diventare grande" al Napoli per poi trasferirsi con lui al Chelsea. Il regista italo-brasiliano, scrive Il Corriere di Torino, costa 40 milioni di euro, valutazione simile a quella che la Juve fa di Miralem Pjanic che tuttavia andrebbe volentieri al Barcellona mentre l'opzione di volare in Inghilterra ancora non lo convince a pieno. Di certo c'è che dopo Arthur l'obiettivo su cui vuol puntare la Juve è il pallino di Sarri Jorginho.