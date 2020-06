Ci aveva giocato su,Ricorderete: in una delle tante dirette su Twitch, il brasiliano aveva svelato qualche parolina (di troppo) imparata dal tecnico bianconero Non per sviscerare una frase che di sacro non ha esattamente nulla, ma nelle ormai famose indicazioni ai calciatori, Sarri nascondeva un desiderio più grande: arrivare alla pressione perfetta. Parte fondamentale del suo credo è spegnere l'azione avversaria con una corsa costante, però ragionata.E', questo, un esercizio che si è fatto prassi.Concedendo al limite i due tocchi. Ai tempi del Vesuvio era diventata una piacevole ossessione, alla Juve ha trovato un muro quasi intellettuale da scalfire: i giocatori erano abituati a ragionare e gestire, non ad andare in modalità automatica. Ecco perché in questa nuova occasione preparatoria, Sarri ha voluto ripetere un concetto su cui si è scontrato più volte con la squadra: uscite in maniera intelligente, intercettate, pressate, occupate spazi lucidamente. E no, non correte 'a c...o di cane'.