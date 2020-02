Un attacco in piena regola, quello lanciato dalle pagine di Tuttosport a Maurizio Sarri: "​Molta circolazione di palla ma più forma che sostanza, come piace forse a Sarri, Juventus veloce di gamba e di testa, l’assenza di un centravanti vero, anche se sgonfio come l’ultimo Higuain poi entrato, ha costretto Dybala a lavorare per tre e Ronaldo a muoversi proprio in zona centrale. Ma ho avuto la conferma che la squadra non riesca ad andare per linee verticali, per una cattiva abitudine imposta dal tecnico, visto come arroccano le difese avversarie sarebbe opportuna la conclusione dalla distanza ma probabilmente è uno schema non previsto, anzi vietato dalle regole del toscano", scrive Tony Damascelli.