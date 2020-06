Maurizio Sarri sotto attacco: il tecnico della Juve è a rischio esonero, oramai non ci sono dubbi. La sconfitta in finale di Coppa Italia ha aperto una crisi che può essere chiusa solo da un’immediata e proficua ripartenza in campionato, con la Champions che intanto si avvicina. Ma cosa sta sbagliando Sarri? E da cosa invece la Juve può ripartire per concludere al meglio la stagione? Nella gallery, come riporta Tuttosport, analizziamo alcune falle a cui si può provare a porre rimedio, poi le cose da cui iniziare per rialzarsi.: la squadra gioca, staziona stabilmente nella metà campo avversaria, ma difficilmente va vicina al gol. Con il Napoli le uniche due mezze chance sono arrivate su errori in disimpegno degli azzurri.