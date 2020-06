2









Anche questa volta le parole di Maurizio Sarri fanno discutere. Prima della partita contro il Bologna il tecnico bianconero ha parlato delle scelte in attacco contro il Napoli, in particolar modo della posizione di Cristiano Ronaldo, tornato defilato sulla sinistra: "Nella finale di Coppa ho chiamato i 3 ragazzi davanti e ho parlato con loro di quello che dovevamo fare in campo. Analizzando con loro hanno deciso di provare a partire con Dybala più centrale", le parole a Sky Sport che hanno generato un vero e proprio putiferio.



COME IN UN CENTRO SOCIALE- Tante critiche, sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori. A proposito, una delle più feroci si legge su Il Giornale: "Douglas Costa ha chiesto di stare a destra, Cristiano a sinistra e Dybala al centro. Non male per un centro sociale o una scolaresca ma non per una squadra di football nella quale la distribuzione dei ruoli è di competenza del responsabile tecnico. L'autogestione è una novità assoluta della Juventus. E solleva molti, troppi dubbi".