Secondo quanto riporta La Repubblica, Massimiliano Allegri resta nei pensieri di parte della dirigenza della Juventus, pronta a dare il benservito a Maurizio Sarri solamente nel caso in cui la situazione dovesse precipitare nelle prossime settimane. Se accadesse il primo nome di Agnelli è proprio quello di Max Allegri, ancora sotto contratto con la Juventus fino al termine della stagione. La speranza di tutti, però, è che non si arrivi a tanto visto che la Juve è comunque ancora in testa al campionato e può giocarsi l'accesso ai quarti di Champions con il ritorno contro il Lione all'Allianz Stadium.