La panchina della Juve è già un vecchio ricordo per Maurizio Sarri, che tratta la rescissione con i bianconeri. Esonerato nonostante lo scudetto vinto, il primo della sua carriera, ora è pronto a ripartire. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sono arrivati dei sondaggi da parte della Roma dove Fonseca è sempre in bilico nonostante i buoni risultati, ma la pista più calda è quella che porta alla Fiorentina: Sarri avrebbe la possibilità di firmare per tre stagioni, spalmando il contratto che gli resta con la Juve. Prima però dovrà trattare la risoluzione con i bianconeri, con i quali ha ancora 5,4 milioni per questa stagione più 2,5 della prossima. Otto milioni totali da gestire, come conferma anche La Nazione.