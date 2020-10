Maurizio Sarri e la voglia di tornare ad allenare. È questo lo scenario che si sta delineando negli ultimi giorni, il toscano dopo essere stato esonerato dalla Juventus ha voglia di rimettersi in gioco, possibilmente in una squadra blasonata. Tra sondaggi della Roma e il sogno che covano in quel di Firenze, il club bianconero inizia a farsi i conti in tasca per calcolare la risoluzione del tecnico che conquistò il nono scudetto consecutivo, con la mediazione di Fali Ramadani a trattare sula buonuscita. In ballo ci sono i restanti 5,4 milioni di euro per questa stagione, più altri 2,5 della prossima alla luce della penale che la Juve sarebbe chiamata a pagare in caso di mancato rispetto del terzo anno di contratto.