“No, credo che con questa domanda stai dando dei dilettanti alla nostra dirigenza. Non fanno valutazioni su una partita o un episodio, le avranno già fatte, la loro valutazione sarà fatta a prescindere da domani”. Con queste parole in conferenza stampa, Sarri ha valutato quello che può essere stato il lavoro della dirigenza bianconera in merito alla sua conferma. Ma la sfida contro il Lione sposta inevitabilmente la sua valutazione. Come riporta Calciomercato.com, solo al termine del percorso in Champions League Fabio Paratici e la dirigenza deciderà la conferma o meno del tecnico toscano. Che sia un cammino lungo, o breve.