La Juve e Maurizio Sarri si giocano tutto. Nel prossimo mese i bianconeri scenderanno in campo in tutte le competizioni: Coppa Italia (semifinale di andata con il Milan), Champions League (ottavi contro il Lione) o ovviamente Serie A dove, a inizio marzo, sfiderà la grande rivale Inter allo Stadium. Un mese decisivo per le sorti della stagione, i tre obiettivi della Juve tutti in 30 giorni, quello che si apre è un mese chiave per i bianconeri.