La Juventus blinderà Daniele Rugani con un ulteriore rinnovo contrattuale: questo il messaggio arrivato dalla dirigenza all'entourage, nei giorni che precedono l'inizio dell'avventura bianconera di Maurizio Sarri. Lo stesso Sarri che lanciò in Serie A il centrale classe '94 ai tempi dell'Empoli e che adesso rappresenta l'occasione per una svolta nella sua carriera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Chelsea - che giovedì sarà presentato in conferenza stampa all'Allianz Stadium - si è messo in testa di far rinascere il suo pupillo Rugani.