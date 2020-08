3









L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa una panoramica sullo scudetto vinto dalla Juventus: "Vincere non è mai semplice, l’arrivo di Sarri però ha portato per ora uno scudetto stiracchiato, il minimo sindacale - si legge -. La nuova Juve ha perso 7 punti rispetto alla vecchia di Allegri, subito sei sconfitte, un’enormità per chi si laurea campione d’Italia, e non ha né il miglior attacco né la miglior difesa. Eppure ha vinto, per i troppi errori delle avversarie, per l’incapacità di tenere un rendimento costante. Conte, festeggiato ieri dalla squadra per i suoi 51 anni, alla prima stagione ha superato i 76 punti di Leonardo, la vetta più alta toccata dai nerazzurri dopo la conquista dell’ultimo titolo. Vincendo oggi eguaglierebbe i punti di Mourinho nel 2009-10, l’annata del Triplete, quando l’Inter chiuse davanti a tutti a quota 82".