"Sarri scarica Pjanic", titola così l'edizione odierna de Il Corriere Torino che ricostruisce i movimenti di mercato attorno al centrocampista bosniaco. Come avevamo anticipato qui su Ilbianconero.com lo scambio con il Barcellona andrà in porto solo se i catalani includeranno Arthur nell'affare.ma anche il richiamo di Parigi non lascia indifferente il centrocampista bianconero.