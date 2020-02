Buonasera. La #Juventus in questo momento è aggrappata a #cristianoronaldo ma per centrare traguardi importanti serve altro. Ben altro. Complimenti al #Milan ma non ci voleva Marconi per capire che #Ibrahimovic avrebbe alzato il livello. — Paolo Paganini (@PaPaganini) February 13, 2020

La Juve di Maurizio Sarri fa ancora fatica. Non si vede il gioco del tecnico toscano e nell'ultimo mese la squadra è regredita dal punto di vista del gioco. Non mancano le voci sull'ex Napoli e Chelsea che però ha incassato la fiducia di Agnelli nella cena di inizio settimana in centro a Torino. Nonostante questo non si placano i rumours sui suoi possibili sostituti, da Guardiola a Zidane. Secondo il giornalista Rai Paolo Pagainini ci sono sviluppi su entrambi i fronti. ​"Buongiorno e Buon S.Valentino! - scrive su Twitter -. Mi raccomando portate fuori a cena, mogli, fidanzate, roba di livello insomma e niente tapulanza!".Poi su Milan-Juve aggiunge: "​Buonasera. La Juventus in questo momento è aggrappata a Cristiano Ronaldo ma per centrare traguardi importanti serve altro. Ben altro. Complimenti al #Milan ma non ci voleva Marconi per capire che Ibrahimovic avrebbe alzato il livello".