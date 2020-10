Stando a quanto racconta Calciomercato.com, per Maurizio Sarri ci sarebbero novità all'orizzonte. Dopo essere stato esonerato lo scorso 8 agosto, l'ex tecnico del Napoli aveva preso una posizione netta negli scorsi mesi. Niente sconto ai bianconeri, nessuna risoluzione. Avrebbe cambiato idea soltanto davanti a una proposta ritenuta interessante.



MANDATO A RAMADANI - Scrive CM: "Quel momento è arrivato, perché ora gli interessamenti fioccano, dall'estero ma anche dall'Italia: ultimi quelli della Fiorentina, ipotesi affascinante ma difficilmente percorribile per questioni economiche, e della Roma, con la quale non si è ancora sviluppato nulla di concreto. E allora via libera a Fali Ramadani per trattare con la Juve su tutto ciò che rimane: 5,4 milioni per questa stagione, più altri 2,5 della prossima considerando la penale che la Juve sarebbe chiamata a pagare in caso di mancato rispetto del terzo anno di contratto. Con l'obiettivo di liberarsi immediatamente per farsi trovare pronto in caso di chiamata".